Bonjour à tous,

RSR Radio fait peau neuve comme vous avez pu le remarquer. Et oui dû a un changement de manager (système en ligne d'organisation de la radio) qui était incompatible avec la version actuelle, nous avons dû tout reprendre à 0. Donc, tout se remet en place petit à petit et en plus avec peu être de nouveau rendez-vous et partenariats qui se mettent en place. En attendant RSR Radio est belle et bien en place et continue à vous distiller le meilleur de la musique en libre diffusion,

Bonne découvertes sur RSR Radio...

